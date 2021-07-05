***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.775,65 % 0,00033933Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti532,95 % 0,00010185Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri167.623,92 % 0,03203324Fon Yönetim Ücreti4.925.128,1 % 0,94120106Hisse Senedi Komisyonu172.785,44 % 0,03301962Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu493,76 % 0,00009436Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu78.744,55 % 0,01504823Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00016989Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler184.784,93 % 0,03531274TOPLAM GİDERLER5.532.758,3 % 1,05732031DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ523.281.187,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946232BIST