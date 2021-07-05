***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00368151Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti445,95 % 0,00046226Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.807,73 % 0,06199577Fon Yönetim Ücreti715.909,95 % 0,74210117Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.543,19 % 0,0047094Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu52,48 % 0,0000544Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00092152Türev Araçlar Komisyonu10.998,9 % 0,01140129Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.317,48 % 0,01691445TOPLAM GİDERLER812.516,26 % 0,84224178DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.470.666,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946233BIST