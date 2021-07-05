***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00369069Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti970,35 % 0,00100836Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.863,34 % 0,04973811Fon Yönetim Ücreti836.053,28 % 0,86880088Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu544,81 % 0,00056615Gecelik Ters Repo Komisyonu4.304,68 % 0,00447329Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu123,48 % 0,00012832Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00092382Türev Araçlar Komisyonu665 % 0,00069105Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.276,29 % 0,02210967TOPLAM GİDERLER916.241,81 % 0,95213033DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ96.230.713,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946235BIST