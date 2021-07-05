***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00178288Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti445,95 % 0,00022387Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri145.943,99 % 0,07326327Fon Yönetim Ücreti2.920.545,77 % 1,4661018Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu13.988,1 % 0,00702197Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu364.759,87 % 0,18310793Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00044627Türev Araçlar Komisyonu422.950,96 % 0,21231962Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler973.886,72 % 0,48888707TOPLAM GİDERLER4.846.961,94 % 2,43315468DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ199.204.842,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946238BIST