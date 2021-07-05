***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00700221Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti632,4 % 0,00124682Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.387,55 % 0,07962711Fon Yönetim Ücreti376.400,02 % 0,74210109Hisse Senedi Komisyonu12.108,69 % 0,0238732Tahvil Bono Komisyonu29,2 % 0,00005757Gecelik Ters Repo Komisyonu18.819,44 % 0,03710395Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.591,32 % 0,00313741Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00175273Türev Araçlar Komisyonu20.342,91 % 0,04010758Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.025,42 % 0,02765218TOPLAM GİDERLER488.777,53 % 0,96366185DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.720.855,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946242BIST