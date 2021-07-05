***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,05996104Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti632,4 % 0,01067676Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.882,89 % 0,45386165Fon Yönetim Ücreti58.750,6 % 0,99188162Hisse Senedi Komisyonu1.520,54 % 0,02567115Tahvil Bono Komisyonu49,95 % 0,0008433Gecelik Ters Repo Komisyonu2.142,39 % 0,0361698Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu67,03 % 0,00113166Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu447,77 % 0,00755966Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,01500891Türev Araçlar Komisyonu3.805,92 % 0,06425504Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.394,97 % 0,07419992TOPLAM GİDERLER103.135,04 % 1,74122052DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.923.146,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946243BIST