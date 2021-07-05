***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00061307Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti321 % 0,00005541Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri267.038,19 % 0,04609553Fon Yönetim Ücreti5.452.518,59 % 0,94120138Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bopo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00015346Türev Araçlar Komisyonu63.588,36 % 0,01097648Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler119.373,16 % 0,02060592TOPLAM GİDERLER5.912.392,43 % 1,02058376DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ579.314.768,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946246BIST