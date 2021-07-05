***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00414149Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.014,9 % 0,00118347Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.801,8 % 0,05457553Fon Yönetim Ücreti85.370,25 % 0,09955016Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu87,19 % 0,00010167Gecelik Ters Repo Komisyonu2.295,96 % 0,00267732Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00103666Türev Araçlar Komisyonu4.991,82 % 0,00582096Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.278,06 % 0,02131403TOPLAM GİDERLER163.280,56 % 0,19040129DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.756.014,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946248BIST