***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00491062Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.022,1 % 0,00141321Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.745,19 % 0,03697943Fon Yönetim Ücreti854.826,15 % 1,18193162Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu302,87 % 0,00041877Gecelik Ters Repo Komisyonu4.881,92 % 0,00675002Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu155,82 % 0,00021545Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00122918Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.166,48 % 0,02373536TOPLAM GİDERLER909.541,11 % 1,25758366DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.324.501,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946250BIST