***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00005589Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti891,9 % 0,00001403Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.170.258,84 % 0,03415125Fon Yönetim Ücreti44.858.903,21 % 0,70590091Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.175 % 0,0000657Gecelik Ters Repo Komisyonu3.322.043,44 % 0,05227577Vadeli Ters Repo Komisyonu87.549 % 0,00137767Borsa Para Piyasası Komisyonu494.276,95 % 0,00777796Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00001399Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler676.161,8 % 0,0106401TOPLAM GİDERLER51.618.700,72 % 0,81227327DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.354.844.180,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946319BIST