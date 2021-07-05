***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00012744Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti883,8 % 0,00003171Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.036.015,93 % 0,03717367Fon Yönetim Ücreti32.939.978,4 % 1,18193162Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.192,39 % 0,00043748Gecelik Ters Repo Komisyonu300.137,62 % 0,01076935Vadeli Ters Repo Komisyonu5.544 % 0,00019893Borsa Para Piyasası Komisyonu35.745,85 % 0,00128261Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,0000319Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler297.498,15 % 0,01067464TOPLAM GİDERLER34.632.436,72 % 1,24265934DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.786.961.436,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946320BIST