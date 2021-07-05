***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00243699Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.009,65 % 0,00069279Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.249,99 % 0,03310772Fon Yönetim Ücreti1.445.531,83 % 0,9918814Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.683,59 % 0,00115523Gecelik Ters Repo Komisyonu10.311,43 % 0,0070754Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu202,86 % 0,0001392Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00061001Türev Araçlar Komisyonu4.058,67 % 0,00278494Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.878,28 % 0,0156984TOPLAM GİDERLER1.538.366,88 % 1,05558208DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.736.357,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946321BIST