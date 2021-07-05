***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00009626Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti805,18 % 0,00002182Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.373.522,38 % 0,03722814Fon Yönetim Ücreti43.613.442,18 % 1,18210488Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu25.151,46 % 0,00068171Gecelik Ters Repo Komisyonu492.035,81 % 0,01333621Vadeli Ters Repo Komisyonu6.237 % 0,00016905Borsa Para Piyasası Komisyonu39.877,35 % 0,00108084Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.778 % 0,00004819Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler392.553,01 % 0,01063981TOPLAM GİDERLER45.948.953,95 % 1,24540692DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.689.473.138,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946323BIST