***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,0030251Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti596,7 % 0,00050825Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.012,87 % 0,04600615Fon Yönetim Ücreti1.164.504,52 % 0,9918816Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14,16 % 0,00001206Gecelik Ters Repo Komisyonu39.721,97 % 0,0338337Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00075722Türev Araçlar Komisyonu76.490,63 % 0,06515187Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.599,86 % 0,01584267TOPLAM GİDERLER1.358.381,29 % 1,15701862DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.403.581,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946325BIST