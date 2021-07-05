***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.775,65 % 0,00321593Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti587,4 % 0,00106386Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.266,99 % 0,03308389Fon Yönetim Ücreti919.427,41 % 1,66520234Hisse Senedi Komisyonu79.941,55 % 0,14478452Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu40,19 % 0,00007279Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.471,3 % 0,01353149Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00161009Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.887,02 % 0,02696232TOPLAM GİDERLER1.043.286,51 % 1,88952724DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.214.155,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946327BIST