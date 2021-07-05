***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00177065Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti640,05 % 0,0003191Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri93.300,17 % 0,0465151Fon Yönetim Ücreti1.989.519,83 % 0,99188157Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu71,57 % 0,00003568Gecelik Ters Repo Komisyonu96.936,04 % 0,04832778Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00044321Türev Araçlar Komisyonu120.513,53 % 0,06008241Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.775,98 % 0,01185359TOPLAM GİDERLER2.329.197,75 % 1,1612291DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ200.580.380,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946329BIST