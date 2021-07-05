***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00075087Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti537 % 0,00011353Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri163.875,55 % 0,03464613Fon Yönetim Ücreti6.420.958,76 % 1,35750191Hisse Senedi Komisyonu26.319,5 % 0,0055644Tahvil Bono Komisyonu403,66 % 0,00008534Gecelik Ters Repo Komisyonu4.951,52 % 0,00104684Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00018795Türev Araçlar Komisyonu87.426 % 0,01848337Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.858,48 % 0,01265512TOPLAM GİDERLER6.768.771,05 % 1,43103546DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ472.998.137,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946333BIST