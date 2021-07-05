***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.551,58 % 0,00304695Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti668,85 % 0,00057382Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri276.109,39 % 0,23687805Fon Yönetim Ücreti1.286.960,66 % 1,10410128Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.298,45 % 0,0036877Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu177.057,58 % 0,15190014Vergiler ve Diğer Harcamalar889 % 0,00076269Türev Araçlar Komisyonu8.545,39 % 0,00733121Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler155.347,61 % 0,13327485TOPLAM GİDERLER1.913.428,51 % 1,64155667DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ116.561.830,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946334BIST