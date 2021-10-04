***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2021 18:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.066,24 % 0,00194781
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.775,43 % 0,00544439
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
53.413,55 % 0,05035199
Fon Yönetim Ücreti
2.664.314,39 % 2,5116013
Hisse Senedi Komisyonu
260.181,6
13:391.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,02
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:398,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:3910,2767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0172
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:39500,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,50
|Açılış
|: 500,21
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:39
|OYYAT
|30,64
|97.401.061
|% 9,98
|
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.268.153
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.425.687
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|2.452.914
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|169.092.983
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|66.744.338
|% -9,70
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,55
|12.075.376
|% -7,74
|
|YUNSA
|15,69
|12.408.106
|% -6,99
|
|GARAN
|9,26
|763.164.834
|% 0,43
|
|MAREN
|10,57
|754.777.472
|% 5,17
|
|THYAO
|14,05
|548.173.152
|% 1,30
|
|TUPRS
|117,60
|471.569.913
|% 1,38
|
|SISE
|8,16
|289.247.408
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,00
|110.039.969
|% 2,04
|
|GARAN
|9,26
|763.164.834
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,38
|188.133.139
|% 0,00
|
|MAREN
|10,57
|754.777.472
|% 5,17
|
|ALBRK
|1,81
|94.425.687
|% 9,70
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8563
|8,8591
|% 0,13
|
|Euro
|10,2705
|10,2767
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0250
|12,0853
|% 0,11
|
|Frank
|9,5162
|9,5735
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3539
|2,3657
|% 0,02
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-13,95
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|7,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|3,17
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,53
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,71
|81,71
|0,43
|