***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.140,78 % 0,01962189Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.914,48 % 0,01889878Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.801,97 % 0,19747836Fon Yönetim Ücreti219.519,74 % 0,7014404Hisse Senedi Komisyonu6.466,51 % 0,0206627Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu738,92 % 0,0023611Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu37.002,05 % 0,11823416Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,00134332Türev Araçlar Komisyonu9.341,56 % 0,02984947Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler71.557,47 % 0,22865051TOPLAM GİDERLER418.903,88 % 1,3385407DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.295.565,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966504BIST