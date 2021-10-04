***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00536942Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.646,42 % 0,00967766Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.841,89 % 0,08264887Fon Yönetim Ücreti134.150,35 % 0,1501502Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu107,28 % 0,00012008Gecelik Ters Repo Komisyonu4.540,86 % 0,00508244Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu282,24 % 0,0003159Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00132208Türev Araçlar Komisyonu4.991,82 % 0,00558718Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.977,63 % 0,03131447TOPLAM GİDERLER260.516,95 % 0,2915883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.344.103,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966505BIST