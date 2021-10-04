***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00085028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.683,94 % 0,00047571Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri378.407,66 % 0,06707002Fon Yönetim Ücreti8.009.363,39 % 1,41960165Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.870,28 % 0,00121771Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00020936Türev Araçlar Komisyonu82.452,9 % 0,01461418Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler180.046,81 % 0,03191199TOPLAM GİDERLER8.665.803,44 % 1,5359509DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ564.197.948,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966506BIST