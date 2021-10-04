***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,08580066Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.325,18 % 0,0952427Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.746,53 % 0,7466512Fon Yönetim Ücreti83.646,23 % 1,4960419Hisse Senedi Komisyonu1.740,54 % 0,03113016Tahvil Bono Komisyonu66,89 % 0,00119635Gecelik Ters Repo Komisyonu3.008,48 % 0,05380771Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu67,03 % 0,00119885Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu447,76 % 0,00800834Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,02112617Türev Araçlar Komisyonu5.265,49 % 0,09417512Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.961,53 % 0,10662404TOPLAM GİDERLER153.254,12 % 2,74100321DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.591.168,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966518BIST