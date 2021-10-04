***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00944456Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.325,18 % 0,0104839Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.588,21 % 0,12322Fon Yönetim Ücreti568.536,5 % 1,11930134Hisse Senedi Komisyonu13.384,79 % 0,02635119Tahvil Bono Komisyonu54,83 % 0,00010795Gecelik Ters Repo Komisyonu28.698,9 % 0,05650071Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.591,32 % 0,0031329Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00232548Türev Araçlar Komisyonu30.224,46 % 0,05950415Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.949,17 % 0,03730602TOPLAM GİDERLER735.331,82 % 1,44767819DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.793.872,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966519BIST