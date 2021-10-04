***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00531356Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.727,32 % 0,00412847Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri86.344,87 % 0,09563759Fon Yönetim Ücreti1.010.543,46 % 1,11930143Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.992,72 % 0,00663768Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu52,48 % 0,00005813Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00130832Türev Araçlar Komisyonu10.998,9 % 0,01218264Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.043,67 % 0,03659994TOPLAM GİDERLER1.156.681,88 % 1,28116774DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.283.406,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966520BIST