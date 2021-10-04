***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00416444Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.058,12 % 0,00699516Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri84.767,25 % 0,07358543Fon Yönetim Ücreti1.509.525,77 % 1,3104011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu550,78 % 0,00047813Gecelik Ters Repo Komisyonu7.866,98 % 0,00682923Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.087,8 % 0,00094431Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00102539Türev Araçlar Komisyonu665 % 0,00057728Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.454,4 % 0,03164562TOPLAM GİDERLER1.654.954,56 % 1,43664608DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ115.195.703,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966521BIST