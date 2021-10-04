***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.398,49 % 0,00049059Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.229,76 % 0,00086516Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri252.353,75 % 0,05161648Fon Yönetim Ücreti6.940.452,54 % 1,41960136Hisse Senedi Komisyonu208.805,88 % 0,04270919Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu493,76 % 0,00010099Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu100.605,55 % 0,02057788Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,0002416Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler220.777,5 % 0,04515787TOPLAM GİDERLER7.731.298,43 % 1,58136111DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ488.901.513,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966523BIST