***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.393,86 % 0,00292144Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.116,84 % 0,00624454Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.684,09 % 0,04598926Fon Yönetim Ücreti1.163.236,6 % 1,4196016Hisse Senedi Komisyonu56.468,41 % 0,06891345Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu93,14 % 0,00011367Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu19.787,94 % 0,02414899Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00144152Türev Araçlar Komisyonu4.764,85 % 0,00581497Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler109.717,99 % 0,13389867TOPLAM GİDERLER1.400.444,92 % 1,70908811DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.941.060,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966524BIST