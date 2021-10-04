***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.409,54 % 0,00540815Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.329,11 % 0,01196105Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.408,27 % 0,04805031Fon Yönetim Ücreti632.487,4 % 1,41960158Hisse Senedi Komisyonu27.275,69 % 0,06121958Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu55,32 % 0,00012416Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.704,38 % 0,02627018Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00265117Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler97.892,13 % 0,21971635TOPLAM GİDERLER799.743,04 % 1,79500253DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.553.867,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966525BIST