***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00647091Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.742,72 % 0,01179284Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.740,68 % 0,05765185Fon Yönetim Ücreti1.321.613,6 % 1,7826919Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu468,02 % 0,0006313Gecelik Ters Repo Komisyonu7.600,96 % 0,01025275Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu338,1 % 0,00045605Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00159329Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.385,55 % 0,03559082TOPLAM GİDERLER1.413.868,09 % 1,9071317DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ74.135.839,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966527BIST