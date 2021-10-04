***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.398,49 % 0,00828326Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.710,42 % 0,01281406Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.361,93 % 0,0495994Fon Yönetim Ücreti108.297,91 % 0,3740104Hisse Senedi Komisyonu26.831,94 % 0,09266499Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16,6 % 0,00005733Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.194,41 % 0,011032Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00407931Türev Araçlar Komisyonu105,01 % 0,00036266Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.890,65 % 0,05487888TOPLAM GİDERLER175.988,56 % 0,60778229DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ28.955.855,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966529BIST