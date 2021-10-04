***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00618344Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.224,14 % 0,00673367Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.266,52 % 0,05319062Fon Yönetim Ücreti292.284,03 % 0,37674047Hisse Senedi Komisyonu7.492,91 % 0,00965801Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu34.318,87 % 0,04423542Vadeli Ters Repo Komisyonu693 % 0,00089324Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00152251Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.251,33 % 0,02868093TOPLAM GİDERLER409.509,26 % 0,52783831DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.582.329,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966530BIST