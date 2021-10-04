***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.398,77 % 0,00315849Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.959,98 % 0,00258073Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.959,67 % 0,05919889Fon Yönetim Ücreti995.208,25 % 1,31040154Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.127,63 % 0,00148476Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,0015553Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.947,63 % 0,03284882TOPLAM GİDERLER1.071.783,13 % 1,41122852DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.946.816,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966533BIST