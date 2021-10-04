***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00084298Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.833,66 % 0,00067366Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri312.060,26 % 0,05483568Fon Yönetim Ücreti854.478,37 % 0,15015018Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.822,79 % 0,00137463Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00020756Türev Araçlar Komisyonu53.274,78 % 0,00936152Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler110.097,2 % 0,01934644TOPLAM GİDERLER1.347.545,52 % 0,23679265DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ569.082.486,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966534BIST