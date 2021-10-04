***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00113627Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.864,6 % 0,00091536Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri242.475,76 % 0,05743239Fon Yönetim Ücreti3.158.094,77 % 0,74802088Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu46,55 % 0,00001103Gecelik Ters Repo Komisyonu20.501,01 % 0,00485583Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00027978Türev Araçlar Komisyonu35.657,92 % 0,00844587Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler144.170,05 % 0,03414787TOPLAM GİDERLER3.610.789,12 % 0,85524528DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ422.193.396,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966536BIST