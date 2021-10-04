***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00527888Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.372,58 % 0,00591196Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.645,18 % 0,0832396Fon Yönetim Ücreti1.359.549,4 % 1,49604182Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu74.742,57 % 0,08224638Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00129979Türev Araçlar Komisyonu140.825,96 % 0,15496423Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.117,12 % 0,02103639TOPLAM GİDERLER1.681.231,27 % 1,85001905DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.876.430,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966537BIST