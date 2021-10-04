***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,1 % 0,00063254Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.159,74 % 0,0005485Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri711.513,67 % 0,09382Fon Yönetim Ücreti11.345.703,32 % 1,49604143Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.079,49 % 0,00040606Gecelik Ters Repo Komisyonu38.422,5 % 0,00506638Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu672.905,23 % 0,0887291Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00015575Türev Araçlar Komisyonu357.758,4 % 0,04717393Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler549.397,99 % 0,07244347TOPLAM GİDERLER13.688.918,64 % 1,80501718DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ758.381.628,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966538BIST