***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.159,82 % 0,00092951Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.549,54 % 0,00101659Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri222.577,76 % 0,04973466Fon Yönetim Ücreti3.017.745,22 % 0,67431054Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu955,12 % 0,00021342Gecelik Ters Repo Komisyonu352.280,37 % 0,07871651Vadeli Ters Repo Komisyonu10.972,5 % 0,00245179Borsa Para Piyasası Komisyonu51.987,29 % 0,01161648Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00026394Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler107.508,6 % 0,02402263TOPLAM GİDERLER3.773.917,42 % 0,84327606DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ447.530.480,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966540BIST