***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.132,75 % 0,00742439Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.959,45 % 0,01070602Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.044,37 % 0,11505427Fon Yönetim Ücreti416.381,85 % 0,74802064Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu136,28 % 0,00024482Gecelik Ters Repo Komisyonu10.780,04 % 0,0193661Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.289,12 % 0,00770531Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,002122Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.117,91 % 0,03614137TOPLAM GİDERLER527.022,97 % 0,94678492DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.664.487,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966542BIST