***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.183,32 % 0,02560631Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.914,48 % 0,02449299Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59.741 % 0,2473989Fon Yönetim Ücreti175.997,77 % 0,72884041Hisse Senedi Komisyonu5.104,86 % 0,0211402Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu596,32 % 0,00246948Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu42.946,61 % 0,17785012Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,00174096Türev Araçlar Komisyonu7.941,41 % 0,0328869Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.089,33 % 0,24470021TOPLAM GİDERLER363.935,5 % 1,50712647DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.147.641,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966543BIST