***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.307,83 % 0,01437546Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.547,76 % 0,01264327Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri67.163,42 % 0,15306452Fon Yönetim Ücreti358.282,21 % 0,81652027Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu228,25 % 0,00052018Gecelik Ters Repo Komisyonu881,32 % 0,00200852Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu58.935,87 % 0,13431404Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,00095809Türev Araçlar Komisyonu23.994,01 % 0,05468202Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.694,84 % 0,20897129TOPLAM GİDERLER613.455,91 % 1,39805766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.879.156,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966559BIST