***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2021 18:22
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.350 % 0,01026599
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.547,76 % 0,00896902
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
102.642,42 % 0,16594118
Fon Yönetim Ücreti
525.935,8 % 0,85027621
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
259,55 % 0,00041961
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.541,8 % 0,00249262
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
93.696,23 % 0,15147795
Vergiler ve Diğer Harcamalar
420,4 % 0,00067966
Türev Araçlar Komisyonu
26.120,8 % 0,04222929
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
117.166,9 % 0,18942279
TOPLAM GİDERLER
879.681,66 % 1,42217431
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
61.854.700,46 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966560
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8735
En Düşük
8,8581
18:0510,3092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0165
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3092
En Düşük
10,2796
18:05501,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,88
|Açılış
|: 501,70
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8587
|8,8599
|% -0,10
|
|Euro
|10,2858
|10,3076
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0432
|12,1036
|% 0,26
|
|Frank
|9,5143
|9,5716
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3571
|2,3689
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-0,05
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|1,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220