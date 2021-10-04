***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.350 % 0,01026599Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.547,76 % 0,00896902Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri102.642,42 % 0,16594118Fon Yönetim Ücreti525.935,8 % 0,85027621Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu259,55 % 0,00041961Gecelik Ters Repo Komisyonu1.541,8 % 0,00249262Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu93.696,23 % 0,15147795Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,00067966Türev Araçlar Komisyonu26.120,8 % 0,04222929Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler117.166,9 % 0,18942279TOPLAM GİDERLER879.681,66 % 1,42217431DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.854.700,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966560BIST