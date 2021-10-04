***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.976,88 % 0,00845236Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.547,76 % 0,00672101Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri154.863,59 % 0,18761439Fon Yönetim Ücreti886.584,43 % 1,07408072Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu360,12 % 0,00043628Gecelik Ters Repo Komisyonu2.655,17 % 0,00321669Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu177.292,82 % 0,21478699Vergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,00078565Türev Araçlar Komisyonu26.919,5 % 0,03261248Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler186.924,63 % 0,22645575TOPLAM GİDERLER1.448.773,4 % 1,75516231DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ82.543.556,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966562BIST