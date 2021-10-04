***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.274,45 % 0,02334259Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.730,94 % 0,02536283Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.034,86 % 0,03555905Fon Yönetim Ücreti255.079,82 % 1,12888051Hisse Senedi Komisyonu16.925,04 % 0,07490341Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu24,37 % 0,00010785Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.995 % 0,01768026Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,00287Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.844,82 % 0,0479948TOPLAM GİDERLER306.557,8 % 1,35670131DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.595.820,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966563BIST