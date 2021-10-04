***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.474,5 % 0,01583241Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.547,76 % 0,01175121Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri168.968,48 % 0,35790741Fon Yönetim Ücreti569.165,44 % 1,20560075Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu326,17 % 0,00069089Gecelik Ters Repo Komisyonu1.516,93 % 0,00321315Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu90.430,36 % 0,19154872Vergiler ve Diğer Harcamalar712,6 % 0,00150942Türev Araçlar Komisyonu29.847,68 % 0,06322307Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler111.975,24 % 0,23718487TOPLAM GİDERLER985.965,16 % 2,0884619DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.210.110,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966566BIST