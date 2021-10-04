***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.289,92 % 0,01285698Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.547,76 % 0,00860412Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri188.800,3 % 0,29281363Fon Yönetim Ücreti1.095.352,48 % 1,69880097Hisse Senedi Komisyonu6,43 % 0,00000997Tahvil Bono Komisyonu399,95 % 0,00062029Gecelik Ters Repo Komisyonu2.555,59 % 0,00396351Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu127.974,72 % 0,19847819Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,11 % 0,0018318Türev Araçlar Komisyonu35.180,44 % 0,05456195Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler154.241,9 % 0,23921641TOPLAM GİDERLER1.619.530,6 % 2,51175781DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.477.976,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966567BIST