***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.066,24 % 0,00194781Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.775,43 % 0,00544439Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.413,55 % 0,05035199Fon Yönetim Ücreti2.664.314,39 % 2,5116013Hisse Senedi Komisyonu260.181,66 % 0,24526858Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu170,48 % 0,00016071Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu31.908,26 % 0,03007934Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,0011135Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.114,89 % 0,02273267TOPLAM GİDERLER3.043.126,1 % 2,86870029DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ106.080.307,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966568BIST