***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 09:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.464,52 % 0,17592091
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.181,04 % 0,12210474
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.218,64 % 0,68861358
Fon Yönetim Ücreti
31.634,94 % 0,74556001
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
402,91 % 0,00949563
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
648,5 % 0,0152836
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52.351,11 % 1,23379067
TOPLAM GİDERLER
126.901,66 % 2,99076915
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.243.111,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966752
BIST
11:181.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:188,9210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:1810,3181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0254
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:18501,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 501,22
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:18
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,70
|33.842.581
|% 8,41
|
|KNFRT
|4,86
|53.556.605
|% 7,05
|
|HURGZ
|2,03
|29.661.853
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|12.283.947
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|AVGYO
|1,80
|3.615.569
|% -5,26
|
|EREGL
|16,60
|786.078.770
|% 2,79
|
|GARAN
|9,14
|372.554.960
|% -1,51
|
|KRDMD
|6,36
|364.100.514
|% 0,16
|
|TUPRS
|119,90
|277.049.255
|% -0,83
|
|THYAO
|13,85
|270.968.415
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,35
|136.477.872
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,36
|364.100.514
|% 0,16
|
|EREGL
|16,60
|786.078.770
|% 2,79
|
|GARAN
|9,14
|372.554.960
|% -1,51
|
|ODAS
|1,42
|58.258.230
|% -1,39
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9173
|8,9210
|% 0,59
|
|Euro
|10,3123
|10,3181
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,0680
|12,1285
|% 0,21
|
|Frank
|9,5582
|9,6158
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3731
|2,3850
|% 0,71
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-12,83
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,38
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|1,16
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:31AVGYO
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 954, 467 adet işlem
-
11:30XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 4, 824.00 milyon TL de
-
11:29GLYHO
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 240, 826 adet işlem
-
11:28HURGZ
Yüzde -9.78 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 253, 532 adet işlem
-
11:27IZFAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 666 adet işlem