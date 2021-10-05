***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2021 09:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.797,26 % 0,00182784
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.727,32 % 0,00142018
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
254.442,9 % 0,09694739
Fon Yönetim Ücreti
5.803.663,99 % 2,21130193
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.542,42 % 0,00935111
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
547.190,83 % 0,2084897
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.181,2 % 0,00045006
Türev Araçlar Komisyonu
635.579,73 % 0,24216748
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.147.010,39 % 0,81805015
TOPLAM GİDERLER
9.422.136,04 % 3,59000584
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
262.454.616,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966753
BIST
11:181.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
11:188,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0510
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
11:1810,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0268
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
11:18501,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 501,22
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:18
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,70
|32.676.229
|% 8,41
|
|NUGYO
|12,09
|10.219.199
|% 6,99
|
|HURGZ
|2,03
|29.602.642
|% -9,78
|
|MARTI
|1,38
|12.275.805
|% -9,21
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|BRKSN
|7,36
|473.202
|% -4,91
|
|EREGL
|16,62
|760.597.004
|% 2,91
|
|GARAN
|9,14
|358.721.162
|% -1,51
|
|KRDMD
|6,36
|357.503.582
|% 0,16
|
|TUPRS
|119,90
|269.757.320
|% -0,83
|
|THYAO
|13,87
|266.854.692
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,34
|135.777.978
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,36
|357.503.582
|% 0,16
|
|EREGL
|16,62
|760.597.004
|% 2,91
|
|ODAS
|1,42
|58.225.329
|% -1,39
|
|GARAN
|9,14
|358.721.162
|% -1,51
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9170
|8,9196
|% 0,58
|
|Euro
|10,3098
|10,3195
|% 0,26
|
|Sterlin
|12,0728
|12,1333
|% 0,25
|
|Frank
|9,5573
|9,6149
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3732
|2,3851
|% 0,71
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-12,56
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,38
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,43
|82,43
|1,17
|