***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00182784Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.727,32 % 0,00142018Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri254.442,9 % 0,09694739Fon Yönetim Ücreti5.803.663,99 % 2,21130193Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu24.542,42 % 0,00935111Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu547.190,83 % 0,2084897Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00045006Türev Araçlar Komisyonu635.579,73 % 0,24216748Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.147.010,39 % 0,81805015TOPLAM GİDERLER9.422.136,04 % 3,59000584DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ262.454.616,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966753BIST