***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.797,26 % 0,00007204Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.454,7 % 0,00011195Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.416.899,94 % 0,05131343Fon Yönetim Ücreti70.897.175,32 % 1,06470109Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.790,81 % 0,00008696Gecelik Ters Repo Komisyonu4.827.043,13 % 0,07249031Vadeli Ters Repo Komisyonu227.592,75 % 0,00341788Borsa Para Piyasası Komisyonu772.541,06 % 0,01160167Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.181,2 % 0,00001774Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.053.944,57 % 0,01582765TOPLAM GİDERLER81.214.420,74 % 1,21964072DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.658.880.697,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966754BIST